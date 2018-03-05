Во Львовской области неизвестный угнал автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Неизвестный похитил автобус Scania в городе Жидачов Львовской области в ночь на понедельник, 5 марта. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции области, передает УНН.
"Сегодня, 5 марта, около четырех утра по полиции поступило сообщение об угоне автобуса Scania в городе Жидачов. По словам водителя автобуса, 35-летнего местного жителя, 4 марта около 23.00 он оставил транспортное средство возле дома, а утром обнаружил, что его на месте уже нет", - передают в полиции.
Автобус удалось найти за несколько часов на одной из улиц города.
Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, причастного к незаконному завладению транспортным средством. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, полиция задержала преступную группировку, которая в течение нескольких лет грабила ювелирные магазины в разных областях Украины.