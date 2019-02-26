Нетрезвый закарпатец угнал автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Ранее судимый житель села Березники на Закарпатье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у своего односельчанина автобус. Похитителя задержала полиция, по данному факту начато расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Ночью 25 февраля местная полиция получила сообщение, что на дороге при въезде в село Березники стоит "подозрительный автобус". На месте полиция обнаружила автобус марки "ПАЗ" белого цвета, который стоял в снегу на обочине дороги.
"Как установили правоохранители, транспортное средство принадлежит жителю Мукачево, а ездит на нем, перевозя пассажиров, житель Березников. В ту ночь автобус похитили на улице из-под дома водителя", - указали в полиции.
Вскоре полиция установила личность похитителя транспортного средства. Им оказался 27-летний житель села Березники, который в свое время был осужден за совершение тяжких преступлений и отсидел в тюрьме 7 лет.
На этот раз молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез ночью на улице в чужой автобус и совершил угон. Однако, не имея навыков вождения, заехал в снежный сугроб, автобус остановился, и злоумышленник бросил его.
Кроме того, ранее этот мужчина обокрал в своем селе еще один автобус, припаркованный на улице, откуда похитил ценные вещи.
Полиция начала уголовные производства по факту незаконного завладения транспортным средством (ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины) и кражи, совершенной повторно (ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины). Фигуранта дела задержали в порядке ст.208 УПК и поместили под стражу. Следствие по делу продолжается.
Напомним, во Львовской области неизвестный похитил автобус.