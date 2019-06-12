В Одесі у іноземки викрали автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Одесі у громадянки Іспанії угнали автомобіль. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлена особа заволоділа автомобілем Audi A4, якій належить підданій Іспанії.
Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Проводять оперативно-розшукові заходи.
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Як повідомляв УНН, у Житомирі затримали росіянина, розшукуваного за сексуальний злочин та угон авто.