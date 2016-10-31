В Одессе будут судить трех человек за нападение на журналистов в мае 2016 г.

Так, в мае 2016 г. у здания одесского телеканала по ул. Старопортофранковской между гражданами произошел конфликт по поводу выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Словесная перепалка быстро переросла в драку. В результате избиения трое работников телеканала, которые не имели никакого отношения к ДТП, получили легкие и средней тяжести телесные повреждения.

Кроме того, во время конфликта один из злоумышленников достал из автомобиля охотничье ружье с резиновыми пулями и начал стрелять в сторону журналистов. В результате работнику телеканала причинили около 20 повреждений, из них 4 - ранения головы.

После совершения уголовного преступления трое подозреваемых скрылись с места происшествия.

Действия нападавших квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 15 п.п.1, 7 ч.2 ст.115 УК Украины); хулиганство с применением огнестрельного оружия, незаконная переработка, обращение, ношение огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 УК Украины); умышленное средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Одесская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, подозреваемых в покушении на убийство граждан и причинении им телесных повреждений.

По делу начали судебное разбирательство.

Как сообщал УНН, в Одессе задержали еще одного нападающего на журналистов "Седьмого канала".