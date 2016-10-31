В Одесі судитимуть трьох осіб за напад на журналістів у травні 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Одесі судитимуть трьох осіб, які у травні поточного року побили трьох працівників одного з місцевих телеканалів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, у травні 2016 року поблизу будівлі одеського телеканалу по вул. Старопортофранківській між громадянами стався конфлікт з приводу з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Словесна суперечка швидко переросла у бійку. Унаслідок побиття троє працівників телеканалу, які не мали жодного відношення до ДТП, отримали легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Крім того, під час конфлікту один із зловмисників дістав з автомобіля мисливську рушницю з гумовими кулями та почав стріляти у сторону журналістів. Унаслідок чого працівнику телеканалу спричинено близько 20 ушкоджень, з них 4 — поранення голови.
Після скоєння кримінального правопорушення троє підозрюваних втекли з місця події.
Дії нападників кваліфіковано, як замах на умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів (ч.2 ст. 15, п. п.1, 7 ч.2 ст.115 КК України); хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, незаконна переробка, поводження, носіння вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України); умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України).
Одеська місцева прокуратура №3 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, підозрюваних у замаху на вбивство громадян та спричинення їм тілесних ушкоджень.
У справі розпочато судовий розгляд.
Як повідомляв УНН, в Одесі затримали ще одного нападника на журналістів "Сьомого каналу".