В Одессе сегодня в третий раз попытаются поднять затонувший танкер Delfi
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня ожидается третья попытка поднятия танкера Delfi, затонувшего на побережье Одессы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает УНН.
"Вчера в Одессе начали поднимать затонувший картер Delfi. Между пляжем и судном постоянно курсировали катера, доставляя водолазов к месту работ. Буксиры подошли на расстояние до 100 метров, на них завели тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль. Однако две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Сегодня ждем третью попытку", - сообщил Малеванный.
По его словам, инспекторы ГЭИ в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера.
"Во время эвакуации может случиться загрязнения нефтепродуктами. Поэтому ГЭИ регулярно отбирает пробы морской воды. Надеюсь, в ближайшее время танкер будет убран и угрозы загрязнения нашей одесской акватории наконец не будет", - отметил глава Госэкоинспекции.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.