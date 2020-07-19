В Одесі сьогодні втретє спробують підняти затонулий танкер Delfi
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні очікується третя спроба підняття танкеру Delfi, затонулого на узбережжі Одеси. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.
"Вчора в Одесі розпочали підіймати затонулий картер Delfi. Між пляжем і судном постійно курсували катери, доставляючи водолазів до місця робіт. Буксири підійшли на відстань до 100 метрів, на них завели троси, щоб смикнути танкер для постановки на кіль. Однак дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один з яких обірвався. Сьогодні чекаємо на третю спробу", - повідомив Мальований.
З його слів, інспектори ДЕІ в Одеській області контролюють процес транспортування танкеру.
"Під час евакуації може трапитися забруднення нафтопродуктами. Тому ДЕІ регулярно відбирає проби морської води. Сподіваюся, найближчим часом танкер буде прибрано й загрози забруднення нашої одеської акваторії нарешті не буде", - зазначив очільник Держекоінспекції.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.