В Одессе СБУ разоблачила на взятке врача-эксперта

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23836 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30525 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75982 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81123 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102625 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109627 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116813 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122025 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133197 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146802 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
В Одессе СБУ разоблачила на взятке врача-эксперта

В Одессе СБУ разоблачила на взятке врача-эксперта

Киев  •  УНН

 • 11198 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов США за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом одной тысячи американских долларов - первой части неправомерной выгоды.

Сотрудники СБ Украины задержали врача вблизи места работы во время получения второй половины взятки.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, военные прокуроры Кировоградского гарнизона на взятке в тысячу долларов задержали главного врача поликлиники Национальной полиции Украины.

 

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