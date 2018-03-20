В Одессе СБУ разоблачила на взятке врача-эксперта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Правоохранители установили, что злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов США за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом одной тысячи американских долларов - первой части неправомерной выгоды.
Сотрудники СБ Украины задержали врача вблизи места работы во время получения второй половины взятки.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.
Напомним, военные прокуроры Кировоградского гарнизона на взятке в тысячу долларов задержали главного врача поликлиники Национальной полиции Украины.