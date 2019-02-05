В Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульный автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Одессе пьяный водитель столкнулся с патрульным автомобилем. В результате ДТП пострадал милиционер. Об этом журналисту УНН рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
"Действительно, подобный факт имел место во время несения службы, патрульные находились в ночную смену, остановились на перекрестке улицы на красный знак светофора, в это время водитель автомобиля BMW не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota Prius", - отметила Марченко.
В полиции добавили, что в результате ДТП патрульный обратился за медицинской помощью. Сейчас он находится в стабильном состоянии, под наблюдением медиков.
По данным правоохранителей, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения - это подтвердил тест на алкоголь.
Все материалы оформлены. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, пьяный водитель сбил двух людей и полицейского.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в ДТП погибло 4 человека.