В Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульный автомобиль

"Действительно, подобный факт имел место во время несения службы, патрульные находились в ночную смену, остановились на перекрестке улицы на красный знак светофора, в это время водитель автомобиля BMW не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota Prius", - отметила Марченко.



В полиции добавили, что в результате ДТП патрульный обратился за медицинской помощью. Сейчас он находится в стабильном состоянии, под наблюдением медиков.



По данным правоохранителей, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения - это подтвердил тест на алкоголь.



Все материалы оформлены. Сейчас продолжаются следственные действия.



Напомним, пьяный водитель сбил двух людей и полицейского.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в ДТП погибло 4 человека.