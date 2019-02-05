В Одесі п’яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Одесі п’яний водій зіткнувся з патрульним автомобілем. У результаті ДТП постраждав правоохоронець. Про це журналісту УНН розповіла керівник прес-служби Патрульної поліції Одеси Алла Марченко.
"Дійсно, подібний факт мав місце під час несення служби, патрульні знаходилися на нічній зміні, зупинилися на перехресті вулиці на червоний знак світлофора, у цей час водій автомобіля BMW не витримав безпечної дистанції, у результаті чого зіткнувся з автомобілем Toyota Prius", - зазначила Марченко.
У поліції додали, що в результаті ДТП патрульний звернувся за медичною допомогою. Наразі він знаходиться у стабільному стані, під наглядом медиків.
За даними правоохоронців, водій BMW знаходився у стані алкогольного сп’яніння – це підтвердив тест на алкоголь.
Усі матеріали оформлені. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, п’яний водій збив двох людей та поліцейського.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в ДТП загинуло 4 людини.