В Одесі п’яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Одесі п’яний водій зіткнувся з патрульним автомобілем. У результаті ДТП постраждав правоохоронець. Про це журналісту УНН розповіла керівник прес-служби Патрульної поліції Одеси Алла Марченко.

"Дійсно, подібний факт мав місце під час несення служби, патрульні знаходилися на нічній зміні, зупинилися на перехресті вулиці на червоний знак світлофора, у цей час водій автомобіля BMW не витримав безпечної дистанції, у результаті чого зіткнувся з автомобілем Toyota Prius", - зазначила Марченко.

У поліції додали, що в результаті ДТП патрульний звернувся за медичною допомогою. Наразі він знаходиться у стабільному стані, під наглядом медиків.

За даними правоохоронців, водій BMW знаходився у стані алкогольного сп’яніння – це підтвердив тест на алкоголь.

Усі матеріали оформлені. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, п’яний водій збив двох людей та поліцейського. 

Як повідомляв УНН, за минулу добу в ДТП загинуло 4 людини.

Українські Національні Новини

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