П’яний водій збив двох людей та поліцейського

"По приїзду слідчо-оперативної групи стало відомо, що нещастя трапилося третього лютого близько другої години ночі у Почаїв. Двох потерпілих, які їхали автомобілем Mitsubishi Outlander, кількома хвилинами до аварії зупинили патрульні. Службовий транспорт правоохоронців стояв біля узбіччя з увімкнутими проблисковими маячками. В якийсь момент на тротуар виїхав автомобіль Volkswagen Golf, збив їх, а після цього врізався ще й в Mitsubishi", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій Volkswagen був п’яний. В його крові виявлено більше двох з половиною проміле алкоголю. Чоловік каже, що помітив патрульну автівку занадто пізно. Тікати на зустрічну не зміг, бо нею рухався інший транспортний засіб. Уникнути ДТП вирішив, виїхавши на тротуар. Саме там стояли люди, які і потрапили під колеса його авто.

Троє людей з переломами та іншими ушкодженнями потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Серед потерпілих - двоє мешканців Почаєва та працівник групи реагування патрульної поліції, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Нагадаємо, у ДТП на Одещинні, де на автошляху Одеса-Овідіополь зіткнулись вантажівка, легковик та маршрутне таксі загинуло двоє поліцейських.



