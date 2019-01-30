У смертельному ДТП на Одещині загинули двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У ДТП на Одещинні, де на автошляху Одеса-Овідіополь зіткнулись вантажівка, легковик та маршрутне таксі загинуло двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН із посиланням на оновлену інформацію Національної поліції у Одеській області.
“Встановлено, що у ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі — молодий чоловік та дівчина. Вони обоє — працівники поліції”, — розповіли у прес-центрі правоохоронців.
Раніше повідомлялось про двох загиблих, та четверих постраждалих, але загиблі не були ідентифіковані як співробітники поліції.
Наразі на місці ДТП продовжують працювати посилені наряди поліції, слідчо-оперативна группа та рятувальники.
Обставини події встановлюються.
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“У зв’язку з надзвичайною подією рух транспорту на вказаній ділянці дороги ускладений в обох напрямках. Просимо водіїв тимчасово обмежити рух у цьому напрямку та, по можливості, обрати інший шлях”, — додають у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на околиці Житомира сталася потрійна ДТП за участі автомобіля роти конвойної служби, який перевозив заарештованих.