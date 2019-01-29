У ДТП потрапив конвой із арештованими

Так, 29 січня на околиці Житомира сталася ДТП за участі автомобілів "БМВ", "Газель" та "Рено Кенго".

"Попередньо встановлено, що близько 11:00 у м. Житомирі, по вул. Київське шосе, водій "БМВ", 29-річний житомирянин, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Газель" роти конвойної служби ГУНП в Житомирській області, від чого той перекинувся на бік. У подальшому з ним зіткнувся автомобіль "Рено Кенго" під керуванням 33-річного жителя с. Глибочиці Житомирського району, який їхав позаду у попутному напрямі", - прокоментували в поліції.

У результаті ДТП травми отримали двоє людей. Унаслідок ДТП водій "Рено Кенго" отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Також меддопомогу надали 29-річній поліцейській конвойної служби.

"Автомобіль поліції транспортував 3 арештованих, які травм не отримали та після огляду лікарями були доставлені до місця утримання", - додали в поліції.

З’ясування та фіксація всіх обставин події триває. Попередня кваліфікація інциденту - ст.286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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