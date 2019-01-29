В ДТП попал конвой с арестованными
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На окраине Житомира произошло тройное ДТП с участием автомобиля роты конвойной службы, перевозивший арестованных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Так, 29 января на окраине Житомира произошло ДТП с участием автомобилей "БМВ", "Газель" и "Рено Кенго".
"Предварительно установлено, что около 11:00 в г. Житомире по ул. Киевское шоссе, водитель "БМВ", 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Газель" роты конвойной службы ГУНП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок. В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль "Рено Кенго" под управлением 33-летнего жителя с. Глубочицы Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении", - прокомментировали в полиции.
В результате ДТП травмы получили два человека. В результате ДТП водитель "Рено Кенго" получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также медпомощь оказали 29-летней полицейской конвойной службы.
"Автомобиль полиции транспортировал 3 арестованных, которые травмы не получили и после осмотра врачами были доставлены к месту содержания", - добавили в полиции.
Выяснение и фиксация всех обстоятельств происшествия продолжается. Предварительная квалификация инцидента - ст.286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, в Киеве у грузовика отсоединился прицеп и врезался в троллейбус.