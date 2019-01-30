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В смертельном ДТП в Одесской области погибли двое полицейских

В смертельном ДТП в Одесской области погибли двое полицейских

Киев  •  УНН

 • 11457 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В ДТП в Одесской области, где на автодороге Одесса-Овидиополь столкнулись грузовик, автомобиль и маршрутное такси погибли два полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленную информацию Национальной полиции в Одесской области.

“Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси — молодой человек и девушка. Они оба — работники полиции”, — рассказали в пресс-центре правоохранителей.

Ранее сообщалось о двух погибших и четверых пострадавших, но погибшие ни были идентифицированы как сотрудники полиции.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа и спасатели.

Обстоятельства проишествия устанавливаются.

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“В связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги осложнений в обоих направлениях. Просим водителей временно ограничить движение в этом направлении и, по возможности, выбрать другой путь”, — добавляют в сообщении.

Как сообщал УНН, на окраине Житомира произошла тройная ДТП с участием автомобиля роты конвойной службы, перевозивший арестованных.

Украинские Национальные Новости

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