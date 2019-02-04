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Пьяный водитель сбил двух человек и полицейского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Тернопольсокй области в городе Почаев 3 февраля около двух часов ночи произошло ДТП с участием пьяного водителя, в результате которой пострадали два человека и полицейский. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.

"По приезду следственно-оперативной группы стало известно, что несчастье случилось третьего февраля около двух часов ночи в Почаев. Двое пострадавших, ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen Golf сбил их, а затем врезался еще и в Mitsubishi", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружено более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно. Бежать на встречную не смог, потому что там двигалось другое транспортное средство. Избежать ДТП решил, выехав на тротуар. Там стояли люди, которые и попали под колеса его авто.

Три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия. Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в ДТП в Одеской области, где на автодороге Одесса-Овидиополь столкнулись грузовик, автомобиль и маршрутное такси погибли два полицейских.

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