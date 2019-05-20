В Одессе горел склад с пластиковой и картонной тарой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Одессе пожарные продолжают ликвидировать пожар на улице Дильницька, 33, где горит складское помещение с пластиковой и картонной тарой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.
"19 мая в 9:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Дальницкая, 33 горит складское помещение. В 9:34 на место вызова прибыли спасатели и установили, что открытым пламенем горит крыша одноэтажного складского помещения. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и большом горючей нагрузке складского помещения (пластиковая и картонная тара различного назначения) также существовала угроза распространения огня на другие складские помещения", - говорится в сообщении.
В 11:27 пожар был ликвидирован, сейчас идет ликвидация пожара на площади 600 м. кв.
На тушение пожара привлечено 11 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.
Напомним, в Одессе произошла пожар в заброшенном здании.