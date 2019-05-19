В Одесі палала закинута будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Одесі сталася пожежа у закинутій будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Одеській області.
Повідомляється, що подія сталася 19 травня о 06:06 у м. Одеса по вулиці Світанку, відбулося загоряння в закинутій будівлі.
О 06:11 на місце виклику прибули рятувальники та встановили загорання окремими осередками. Вогнеборці локалізували пожежу о 06:51, а о 07:44 ліквідували її на площі 500 кв. м.
Зазначається, що від ДСНС залучалось 10 одиниць пожежної техніки та 47 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюються.
Як повідомили у ДСНС, загиблих та постраждалих немає.
За інформацією місцевих ЗМІ, горіли закинуті склади колишньої військової частини.
Нагадаємо, через блискавку на Хмельниччині загорілася будівля.