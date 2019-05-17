Через блискавку на Хмельниччині загорілася будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Хмельниччині сталася пожежа у господарчій будівлі, в яку влучила блискавка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в області.
Повідомлення про пожежу господарчої будівлі в одному із домогосподарств села Траулин Шепетівського району на Хмельниччині рятувальники отримали 16 травня о 16:12.
Вогнеборцям вдалось швидко приборкати пожежу, тим самим врятувавши господарчу будівлю від вогню та не допустивши його поширення на сусідні господарчі будівлі. Пожежу було локалізовано о 16:24, а о 16:26 – остаточно ліквідовано.
Ймовірна причина загоряння – електростатичний розряд блискавки.
Травмованих та загиблих під час пожежі не виявлено.
Нагадаємо, блискавка влучила в дитячий садок.