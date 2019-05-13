Блискавка влучила в дитячий садок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, в Олександрії під час грози блискавка влучила в дитячий садок. Про це кореспонденту УНН повідомили в УДСНС в області.
Зазначається, що о 12:30 рятувальники отримали повідомлення, що блискавка влучила у вікно музичної зали дитсадка №20. Через це виникла пожежа.
Вихователі вивели дітей на повітря, о 13:03 пожежу ліквідували. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
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Нагадаємо, четверо людей отримали незначні поранення після того, як блискавка вдарила в пагорб, на якому розташований афінський Акрополь в Греції.