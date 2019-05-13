Молния попала в детский сад
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня, 13 мая, в Александрии во время грозы молния попала в детский сад. Об этом корреспонденту УНН сообщили в УГСЧС в области.
Отмечается, что в 12:30 спасатели получили сообщение, что молния попала в окно музыкального зала детского сада №20. Из-за этого возник пожар.
Воспитатели вывели детей на воздух, в 13:03 пожар был ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
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Напомним, четыре человека получили незначительные ранения после того, как молния ударила в холм, на котором расположен афинский Акрополь в Греции.