Из-за молнии в Хмельницкой области загорелось здание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Хмельницкой области произошел пожар в хозяйственной постройке, в которую попала молния. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о пожаре хозяйственного здания в одном из домохозяйств села Траулин Шепетовского района Хмельницкой области спасатели получили 16 мая в 16:12.
Пожарным удалось быстро укротить огонь, тем самым спасая хозяйственное здание от огня и не допустив его распространения на соседние хозяйственные постройки. Пожар был локализован в 16:24, а в 16:26 - окончательно ликвидирован.
Предполагаемая причина возгорания - электростатический разряд молнии.
Травмированных и погибших во время пожара не обнаружено.
Напомним, молния попала в детский сад.