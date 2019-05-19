В Одессе пылало заброшенное здание
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Одессе произошел пожар в заброшенном здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
Сообщается, что происшествие произошло 19 мая в 6:06 в г. Одесса по улице Рассветая, произошло возгорание в заброшенном здании.
В 6:11 на место вызова прибыли спасатели и установили возгорания отдельными ячейками. Пожарные локализовали пожар в 6:51, а в 7:44 ликвидировали его на площади 500 кв. м.
Отмечается, что от ГСЧС привлекалось 10 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава. Причина пожара устанавливаются.
Как сообщили в ГСЧС, погибших и пострадавших нет.
По информации местных СМИ, горели заброшенные склады бывшей воинской части.
Напомним, из-за молнии в Хмельницкой области загорелось здание.