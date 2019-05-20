В Одесі горів склад з пластиковою та картонною тарою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В Одесі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу на вулиці Дільницька, 33, де горить складське приміщення з пластиковою та картонною тарою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України в Одеській області.
“19 травня о 09:30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса по вулиці Дальницька, 33 горить складське приміщення. О 09:34 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що відкритим полум’ям горить дах одноповерхового складського приміщення. Складність гасіння пожежі полягала в щільній забудові та великому горючому навантаженню складського приміщення (пластикова та картонна тара різного призначення) також існувала загроза розповсюдження вогню на інші складські приміщення”, — йдеться у повідомленні.
О 11:27 пожежу ліквідували, наразі триває ліквідація пожежі на площі 600 м. кв.
На гасіння пожежі залучено 11 одиниць пожежної техніки та 40 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у закинутій будівлі.