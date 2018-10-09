В Одессе правоохранители разоблачили трех наркодилеров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Во время проведения оперативно-профилактической отработки Одессы работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно со Следственным управлением и под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали группу лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотических средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Так, правоохранители задержали 52-летнюю женщину во время сбыта ею наркотических средств. У одесситки при себе было обнаружено и изъято 5 гр. амфетамина и 6000 гривен, полученных от сбыта наркотиков. Во время санкционированного обыска по месту жительства правонарушителя было обнаружено и изъято 5 гр. амфетамина, электронные весы, полимерные пакеты с остатками вещества белого цвета, а также денежные средства в сумме 3000 гривен и 1050 долларов США, полученные от сбыта психотропных веществ.
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Кроме того, полицейские разоблачили 35-летнего сообщника злоумышленницы, который распространял наркотики на ул. Ак.Глушко. При себе у него было обнаружено и изъято два пакета с амфетамином по 3 гр. в каждом, таблетка "экстази" и бумажный пакет с марихуаной. В ходе санкционированного обыска в квартире, где проживает человек, правоохранители обнаружили и изъяли свертки с амфетамином и 1600 гривен, полученных от сбыта наркотиков.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была разоблачена еще одна женщина, у которой во время проведения санкционированного обыска по месту жительства обнаружено и изъято пакет с остатками порошкообразного вещества белого цвета. По словам одесситки, изъятое у нее вещество является кокаином, который она хранила с целью дальнейшего сбыта.
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Все изъятое направлено на экспертизу.
Сейчас 52-летнюю злоумышленница арестованы. Решение относительно ее сообщников будет принято после получения результатов экспертизы.
Досудебное следствие по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжается.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность организованной преступной группировки, которая подозревается в контрабанде и сбыте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.