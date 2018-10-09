В Одесі правоохоронці викрили трьох наркодилерів

Так, правоохоронці затримали 52-річну жінку під час збуту нею наркотичних засобів. У одеситки при собі було виявлено та вилучено 5 гр. амфетаміну та 6 тисяч гривень, отриманих від збуту наркотиків. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання правопорушниці було виявлено та вилучено 5 гр. амфетаміну, електронні ваги, полімерні пакунки із залишками речовини білого кольору, а також грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень та 1050 доларів США, отримані від збуту психотропних речовин.



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Крім того, поліцейські викрили 35-річного спільника зловмисниці, який розповсюджував наркотики на вул. Ак.Глушко. При собі у нього було виявлено та вилучено два пакунки з амфетаміном по 3 гр. в кожному, пігулка „екстазі” та паперовий пакунок з марихуаною. В ході санкціонованого обшуку в квартирі, де проживає чоловік, правоохоронці виявили та вилучили пакунки з амфетаміном та 1600 гривень, отриманих від збуту наркотиків.

В ході подальших оперативно-розшукових заходів було викрито ще одну жінку, у якої під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання виявлено та вилучено пакунок із залишками порошкоподібної речовини білого кольору. Зі слів одеситки, вилучена у неї речовина є кокаїном, який вона зберігала з метою подальшого збуту.



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Усе вилучене направлено на експертизу.

Наразі 52-річну зловмисницю заарештовано. Рішення відносно її спільників буде прийнято після отримання результатів експертизи.

Досудове слідство за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України триває.



Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі діяльність організованого злочинного угруповання, яке підозрюється у контрабанді та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.