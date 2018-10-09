На Львівщині військовослужбовець збував наркотики

“Працівники слідчого управління Нацполіції Львівщини та СБУ у Львівській області за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України 8 жовтня викрили військовослужбовця, який збував наркотичні засоби. Правоохоронці задокументували продаж солдатом канабісу та амфетаміну. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України”, — повідомила Добровольська.

Вона додала, що за місцем проживання зловмисника був проведений санкціонований обшук. Під час нього виявлено та вилучено два пакети з марихуаною та три пакети з насінням коноплі.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області поліція затримувала 26-річну жінку, яка розфасовувала ацетильований опій у презервативи для збуту наркозалежним.