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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5361 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 67295 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117521 просмотра

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8 марта, 10:25 • 125499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Во Львовской области военнослужащий сбывал наркотики

Во Львовской области военнослужащий сбывал наркотики

Киев  •  УНН

 • 8531 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Во Львовской области военнослужащий занимался распространением наркотических средств. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь отдела коммуникации полиции Львовской области Светлана Добровольская, передает УНН.

"Работники следственного управления Нацполиции Львовщины и СБУ во Львовской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины 8 октября разоблачили военнослужащего, который сбывал наркотические средства. Правоохранители задокументировали продажу солдатом каннабиса и амфетамина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщила Добровольская.

Она добавила, что по месту жительства злоумышленника был проведен санкционированный обыск. Во время него обнаружены и изъяты два пакета с марихуаной и три пакета с семенами конопли.

Открытое уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области полиция задерживала 26-летнюю женщину, которая расфасовывали ацетилированный опий в презервативы для сбыта наркозависимым.

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