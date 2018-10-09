Во Львовской области военнослужащий сбывал наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Во Львовской области военнослужащий занимался распространением наркотических средств. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь отдела коммуникации полиции Львовской области Светлана Добровольская, передает УНН.
"Работники следственного управления Нацполиции Львовщины и СБУ во Львовской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины 8 октября разоблачили военнослужащего, который сбывал наркотические средства. Правоохранители задокументировали продажу солдатом каннабиса и амфетамина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщила Добровольская.
Она добавила, что по месту жительства злоумышленника был проведен санкционированный обыск. Во время него обнаружены и изъяты два пакета с марихуаной и три пакета с семенами конопли.
Открытое уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области полиция задерживала 26-летнюю женщину, которая расфасовывали ацетилированный опий в презервативы для сбыта наркозависимым.