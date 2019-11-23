В Одессе полиция разыскивает малолетних беглецов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киевским отделом полиции в Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 г.р., и Лазаренко Виталина 2011 г.р. Сестры сегодня сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.