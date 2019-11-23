В Одесі поліція розшукує малолітніх втікачів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Київським відділом поліції в м. Одесі розшукуються Лазаренко Віолета, 2009 р.н., та Лазаренко Віталіна, 2011 р.н. Сестри сьогодні втекли з дитячого закладу, місце їх знаходження наразі невідоме. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Одеської області.
Прикмети Віталіни: худорлява, волосся русяве довге, очі карі.
Прикмети Віолети: худорлява, волосся чорне довге, очі карі.
Всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження дітей, поліція просить повідомити за телефонами: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 або на спецлінію "102".
Нагадаємо, на Київщині двоє малолітніх втекли з будинку сімейного типу.