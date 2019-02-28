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В Одессе полицейского ударили ножом в грудь

В Одессе полицейского ударили ножом в грудь

Киев  •  УНН

 • 16098 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Агрессивный мужчина ударил полицейского ножом в грудь в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Около полуночи, возвращаясь домой, работник управления превентивной деятельности ГУНП увидел группу молодых людей, которые громко выясняли отношения, ругались между собой и оскорбляли нецензурной бранью девушку со своей же компании", - говорится в сообщении.

Правоохранитель решил вмешаться и прекратить противоправные действия. Представившись полицейским, он сделал нарушителям общественного порядка замечание.

"В ответ прозвучала пренебрежительное фраза, после которой агрессивно настроенный молодой выхватил нож и ударил правоохранителя в грудь. После этого вся компания бросилась бежать. Полицейский был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки", - прокомментировали в ГУНП.

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Работники Портофранковского отделения полиции и Департамента внутренней безопасности установили участников события. Кроме того, во время неотложного обыска в квартире подозреваемого были изъяты предполагаемое орудие преступления - нож.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 УК Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, полицейский из Буковины, который накануне попал в ДТП, скончался в больнице.

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