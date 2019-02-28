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В Одесі поліцейського вдарили ножем у груди

В Одесі поліцейського вдарили ножем у груди

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Агресивний чоловік вдарив поліцейського ножем у груди в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Близько опівночі, повертаючись додому, працівник управління превентивної діяльності ГУНП побачив групу молодих людей, які голосно з’ясовували стосунки, лаялися між собою та ображали нецензурними словами дівчину зі своєї ж компанії", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронець вирішив втрутитися і припинити протиправні дії. Представившись поліцейським, він зробив порушникам публічного порядку зауваження.

"У відповідь пролунала зневажлива фраза, після якої агресивно настроєний молодик вихопив ніж і вдарив правоохоронця в груди. Після цього вся компанія кинулася тікати. Поліцейський був госпіталізований з проникаючим пораненням грудної клітини", - прокоментували у ГУНП.

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Працівники Портофранківського відділення поліції та Департаменту внутрішньої безпеки встановили учасників події. Крім того, під час невідкладного обшуку у квартирі підозрюваного було вилучено ймовірне знаряддя злочину – ніж.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 КК України - посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічного ув’язнення. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, поліцейський з Буковини, який напередодні потрапив у ДТП, помер у лікарні.

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