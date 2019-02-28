Внаслідок ДТП загинув поліцейський з Буковини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поліцейський Вижницького відділення поліції помер у лікарні, куди він потрапив внаслідок ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
"У ніч на четвер, 28 лютого, у реанімаційному відділенні Вижницької центральної районної лікарні помер 24-річний старший лейтенант поліції Юрій Стратій", - повідомили у ГУНП.
За даними поліції, що ввечері 24 лютого поліцейський разом з двома колегами потрапив у ДТП, під час якого отримав численні травми.
"У тяжкому стані потерпілого було доставлено до лікарні, де медики до останнього боролися за життя Юрія. Однак, травми виявилися несумісними з життям", - сказано у повідомленні.
Поліцейський служив у органах внутрішніх справ з 2012 року. А з листопада 2018 року працював інспектором ювенальної превенції у Вижницькому відділенні поліції.
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