У Львові патрульного поліцейського знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В одній з квартир Львова працівника патрульної поліції знайшли мертвим. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.
"Знайшли в квартирі. Він був на вихідному. Медики намагалися врятувати (життя – ред.) – не врятували", – повідомили у прес-службі.
На сторінці патрульної поліції області у Facebook уточнюється, що судово-медична експертиза з’ясує причини смерті. Патрульному було 26 років.
"На 26 році життя раптово зупинилося серце львівського патрульного поліцейського Олега Юца... Олег служив в патрульній поліції з лютого 2016 року. Без чоловіка залишилася молода дружина", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львівській області загинули двоє патрульних поліцейських.