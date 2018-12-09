Во Львове патрульного полицейского нашли мертвым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В одной из квартир Львова работника патрульной полиции нашли мертвым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
"Нашли в квартире. Он был на выходном. Медики пытались спасти (жизнь – ред.) – не спасли", – сообщили в пресс-службе.
На странице патрульной полиции области в Facebook уточняется, что судебно-медицинская экспертиза выяснит причины смерти. Патрульному было 26 лет.
"На 26 году жизни внезапно остановилось сердце львовского патрульного полицейского Олега Юца... Олег служил в патрульной полиции с февраля 2016 года. Без мужа осталась молодая жена", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате ДТП во Львовской области погибли двое патрульных полицейских.