В результате ДТП погиб полицейский из Буковины

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Полицейский Вижницкого отделения полиции умер в больнице, куда он попал в результате ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"В ночь на четверг, 28 февраля, в реанимационном отделении Выжницкой центральной районной больницы скончался 24-летний старший лейтенант полиции Юрий Стратий", - сообщили в ГУНП.

По данным полиции, вечером 24 февраля полицейский вместе с двумя коллегами попал в ДТП, во время которого получил многочисленные травмы.

"В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу, где медики до последнего боролись за жизнь Юрия. Однако, травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Полицейский служил в органах внутренних дел с 2012 года. А с ноября 2018 года работал инспектором ювенальной превенции в Выжницком отделении полиции.

Напомним, во Львове работника патрульной полиции нашли мертвым.

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