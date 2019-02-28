В результате ДТП погиб полицейский из Буковины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Полицейский Вижницкого отделения полиции умер в больнице, куда он попал в результате ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
"В ночь на четверг, 28 февраля, в реанимационном отделении Выжницкой центральной районной больницы скончался 24-летний старший лейтенант полиции Юрий Стратий", - сообщили в ГУНП.
По данным полиции, вечером 24 февраля полицейский вместе с двумя коллегами попал в ДТП, во время которого получил многочисленные травмы.
"В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу, где медики до последнего боролись за жизнь Юрия. Однако, травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
Полицейский служил в органах внутренних дел с 2012 года. А с ноября 2018 года работал инспектором ювенальной превенции в Выжницком отделении полиции.
Напомним, во Львове работника патрульной полиции нашли мертвым.