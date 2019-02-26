У Маріуполі помер львівський поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Старший сержант поліції Ігор Гуменчук помер сьогодні, 26 лютого. Він перебував у Маріуполі, де забезпечував охорону публічного порядку, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, у 2014 році Ігор одним із перших вступив до лав тоді ще батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Львів", а нині батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів" Головного управління Національної поліції у Львівській області, щоб служити українському народові та захищати цілісність держави.
Нагадаємо, у Миколаєві в ДТП загинуло двоє людей, один з них військовослужбовець.