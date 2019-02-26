В Мариуполе умер львовский полицейский

По информации издания, в 2014 году Игорь одним из первых вступил в ряды тогда еще батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов", а ныне батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области, чтобы служить украинскому народу и защищать целостность государства.

Напомним, в Николаеве в ДТП погибли два человека, один из них военнослужащий.