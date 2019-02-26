В Мариуполе умер львовский полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Старший сержант полиции Игорь Гуменчук умер сегодня, 26 февраля. Он находился в Мариуполе, где обеспечивал охрану общественного порядка, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, в 2014 году Игорь одним из первых вступил в ряды тогда еще батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов", а ныне батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области, чтобы служить украинскому народу и защищать целостность государства.
Напомним, в Николаеве в ДТП погибли два человека, один из них военнослужащий.