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У Миколаєві в ДТП загинуло двоє людей, один з них військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні близько 2-ї ночі в Миколаєві на перетині проспекту Центрального та вулиці Шосейна автомобіль Peugeot 407 виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Двоє людей загинуло та ще одна травмована. Попередньо відомо, що один із загиблих військовослужбовець, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Нацполіції в Миколаєві.

“26 лютого приблизно о 1:50 на перетині пр. Центрального та вул. Шосейна Заводському районі водій, керуючи автомобілем Peugeot 407, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із деревом”, - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що внаслідок аварії 29-річний водій та 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці, ще одна 32-річна пасажирка, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями була госпіталізована.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, призначено відповідні експертизи. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, під Києвом сталася потрійна ДТП за участю поліцейського авто.

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