В Николаеве в ДТП погибли два человека, один из них военнослужащий

"26 февраля примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная Заводском районе водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом ", - говорится в сообщении.



В полиции отметили, что в результате аварии 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте, еще одна 32-летняя пассажирка, также военнослужащий, с телесными повреждениями была госпитализирована.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия.



Как сообщал УНН, под Киевом произошла тройная ДТП с участием полицейского авто.



