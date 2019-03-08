В Одессе поймали рецидивиста, который похитил у кредитного учреждения 25 тыс грн

“В Одессе на проспекте Добровольского 27-летний мужчина зашел в кредитное учреждение и, воспользовавшись отсутствием посетителей, угрожая ножом приказал работницы провести его к сейфу. Забрав более 25 тысяч гривен, скрылся с места происшествия. Однако потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью и через несколько часов грабителя поймали”, — говорится в сообщении.

Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что таким образом решил “подзаработать” на жизнь. Как выяснилось, он недавно вернулся из тюрьмы где отбывал наказание за аналогичное преступление.

“По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Одессе неизвестные ограбили предпринимателя, совладельца крюинговой компании (компания занимается наймом моряков).