В Одесі піймали рецидивіста, який викрав у кредитної установи 25 тис грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Одесі за декілька годин затримали чоловіка, який пограбував кредитну установу, забравши 25 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Одеси.
“В Одесі на проспекті Добровольського 27-річний чоловік зайшов до кредитної установи та, скориставшись відсутністю відвідувачів, погрожуючи ножем наказав працівниці провести його до сейфа. Забравши понад 25 тисяч гривень, втік з місця події. Проте потерпіла відразу звернулася до поліції по допомогу і через декілька годин грабіжника піймали”, — йдеться в повідомленні.
Чоловік зізнався у скоєному та повідомив, що таким чином вирішив “підзаробити” на життя. Як з’ясувалося, він нещодавно повернувся із тюрми де відбував покарання за аналогічний злочин.
“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі невідомі пограбували підприємця, співвласника крюїнговою компанії (компанія займається наймом моряків).