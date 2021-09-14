В Одессе во время международных командно-штабных учений отработают защиту объектов критической инфраструктуры - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На этой неделе в Одессе начнутся международные командно-штабные учения “Нерушимая устойчивость”, целью которых является отработка защиты объектов критической инфраструктуры в Черноморском регионе. Об этом сообщила народный депутат и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook.
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“Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает работать над законопроектом „О критической инфраструктуре“. Это о защите объектов, важных для жизнедеятельности государства: энергообеспечение, водоснабжение, продовольственное обеспечение, правопорядок, электронные коммуникации, транспорт, финансы и далее. На прошлой неделе подготовили законопроект ко второму чтению. А уже на этой неделе в Одессе проходят международные командно-штабные учения”, — заявила она.
По словам народного депутата, Украина нацелена усилить слаженность действий между различными ведомствами, а также между военными и гражданскими.
“Отдельная задача заключается в налаживании сотрудничества между нашими ведомствами и их коллегами из стран НАТО, представители которых также участвуют в учениях в Одессе”, — подчеркнула Верещук.
Напомним
Ранее Ирина Верещук рассказала, что законопроект о критической инфраструктуре уже на финишной прямой.