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В Одесі під час міжнародних командно-штабних навчань відпрацюють захист об'єктів критичної інфраструктури - Верещук

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Цього тижня в Одесі розпочнуться міжнародні командно-штабні навчання “Непорушна стійкість”, метою яких є відпрацювання захисту об’єктів критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні. Про це повідомила народний депутат та голова підкомітету з державної безпеки і оборони Ірина Верещук, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook.

Цитата

“Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжує працювати над законопроектом „Про критичну інфраструктуру“. Це про захист об’єктів, важливих для життєдіяльності держави: енергозабезпечення, водозабезпечення, продовольче забезпечення, правопорядок, електронні комунікації, транспорт, фінанси тощо. Минулого тижня підготували законопроект до другого читання. А вже цього тижня в Одесі відбуваються міжнародні командно-штабні навчання”, — заявила вона.

За словами народного депутата, Україна має на меті посилити злагодженість дій між різними відомствами, а також між військовими та цивільними.

“Окреме завдання полягає в налагодженні співпраці між нашими відомствами та їх колегами з країн НАТО, представники яких також беруть участь у навчаннях в Одесі”, — підкреслила Верещук.

Нагадаємо

Раніше Ірина Верещук розповіла, що законопроект щодо критичної інфраструктури вже на фінішній прямій.

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