Верещук: законопроект щодо критичної інфраструктури на фінішній прямій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук розповіла про перебіг підготовки до другого читання законопроекту “Про критичну інфраструктуру”, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook.
Вона уточнила, що засідання робочої групи щодо підготовки документу відбулося у понеділок, 30 серпня. Члени робочої групи обговорили, серед іншого:
— страхування фінансових ризиків;
— відповідальність за порушення законодавства;
— обмеження володіння об’єктами критичної інфраструктури для осіб-резидентів країни-агресора.
“Вже виходимо на фінішну пряму у підготовці дієвого Закону. Триматиму в курсі справ”, — написала Верещук.
Раніше Верещук заявила, що парламентарі повинні захистити критичну інфраструктуру на законодавчому рівні.