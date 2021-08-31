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Верещук: законопроект щодо критичної інфраструктури на фінішній прямій

Верещук: законопроект щодо критичної інфраструктури на фінішній прямій

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук розповіла про перебіг підготовки до другого читання законопроекту “Про критичну інфраструктуру”, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook.

Вона уточнила, що засідання робочої групи щодо підготовки документу відбулося у понеділок, 30 серпня. Члени робочої групи обговорили, серед іншого:

— страхування фінансових ризиків;
— відповідальність за порушення законодавства;
— обмеження володіння об’єктами критичної інфраструктури для осіб-резидентів країни-агресора.

“Вже виходимо на фінішну пряму у підготовці дієвого Закону. Триматиму в курсі справ”, — написала Верещук.

Раніше Верещук заявила, що парламентарі повинні захистити критичну інфраструктуру на законодавчому рівні.

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