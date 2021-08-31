Верещук: законопроект щодо критичної інфраструктури на фінішній прямій

Вона уточнила, що засідання робочої групи щодо підготовки документу відбулося у понеділок, 30 серпня. Члени робочої групи обговорили, серед іншого:

— страхування фінансових ризиків;

— відповідальність за порушення законодавства;

— обмеження володіння об’єктами критичної інфраструктури для осіб-резидентів країни-агресора.

“Вже виходимо на фінішну пряму у підготовці дієвого Закону. Триматиму в курсі справ”, — написала Верещук.



Раніше Верещук заявила, що парламентарі повинні захистити критичну інфраструктуру на законодавчому рівні.