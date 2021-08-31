Верещук: законопроект о критической инфраструктуры на финишной прямой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук рассказала о ходе подготовки ко второму чтению законопроекта “О критической инфраструктуре”, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook.
Она уточнила, что заседание рабочей группы по подготовке документа состоялось в понедельник, 30 августа. Члены рабочей группы обсудили, среди прочего:
— страхование финансовых рисков;
— ответственность за нарушение законодательства;
— ограничение владения объектами критической инфраструктуры для лиц-резидентов страны-агрессора.
“Уже выходим на финишную прямую в подготовке действенного закона. Буду держать в курсе дел”, — написала Верещук.
Ранее Верещук заявила, что парламентарии должны защитить критическую инфраструктуру на законодательном уровне.