В Одессе объявлен в розыск пропавший начальник штаба отряда морской охраны ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Одессе объявили в розыск первого заместителя командира отряда — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Об этом информирует региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Как ранее сообщалось, накануне в 6:30 Чертков вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда Морской охраны не прибыл.
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“К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины. На данный момент офицер объявлен в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство”, — сообщили в управлении.
Добавим
На прошлой неделе руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим сообщал, что в отделе пограничной службы, который дислоцируется в пгт. Тарутино Одесской области нашли тело военного-контрактника, который погиб в результате огнестрельного ранения.
Также Кизим сообщал, что в Одессе правоохранители расследуют обстоятельства гибели пограничника, которого нашли застреленным в собственном кабинете.
Связаны ли все эти случаи, пока не известно.