В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби

Цитата

“О 6:30 нам відомо, що він направився в напрямку роботи й на місце служби не прибув. З того часу пошуки тривають”, — сказав Демченко.

За його словами, про подію повідомлено в правоохоронні органи.

“Також пошуки здійснюються нашими власними силами”, — додав Демченко.

Доповнення

Керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім повідомляв, що у відділі прикордонної служби, яка дислокується в смт. Тарутине на Одещині знайшли тіло військового-контрактника, який загинув внаслідок вогнепального поранення.

Також Кізім повідомляв, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті.