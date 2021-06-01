В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В Одесі зник перший заступник командира загону - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
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“О 6:30 нам відомо, що він направився в напрямку роботи й на місце служби не прибув. З того часу пошуки тривають”, — сказав Демченко.
За його словами, про подію повідомлено в правоохоронні органи.
“Також пошуки здійснюються нашими власними силами”, — додав Демченко.
Доповнення
Керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім повідомляв, що у відділі прикордонної служби, яка дислокується в смт. Тарутине на Одещині знайшли тіло військового-контрактника, який загинув внаслідок вогнепального поранення.
Також Кізім повідомляв, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті.