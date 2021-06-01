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В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

Киев • УНН

 • 23860 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Одессе пропал первый заместитель командира отряда - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрий Демченко.

В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

Цитата

"В 6:30 нам известно, что он направился в направлении работы и на место службы не прибыл. С тех пор поиски продолжаются", - сказал Демченко.

По его словам, о происшествии сообщено в правоохранительные органы.

"Также поиски осуществляются нашими собственными силами", - добавил Демченко.

Дополнение

Руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим сообщал, что в отделе пограничной службы, дислоцируется в пгт. Тарутино Одесской области нашли тело военного-контрактника, который погиб в результате огнестрельного ранения.

Также Кизим сообщал, что в Одессе правоохранители расследуют обстоятельства гибели пограничника, которого нашли застреленным в собственном кабинете.

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