В Одесі знайшли застреленим прикордонника у його власному кабінеті: попередня версія - самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Одесі правоохоронці розслідують обставини загибелі прикордонника, якого знайшли застреленим у власному кабінеті. Інформацію про це УНН підтвердив керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім.
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“Можу підтвердити. Попередньо, це самогубство. На даний час проводять службове розслідування, ведеться слідство представниками правоохоронних органів”, — повідомив Кізім.
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Співрозмовник агентства підтвердив, що трагедія сталась сьогодні. Прикордонника знайшли у власному кабінеті.
Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилось повідомлення про те, що в Одесі вранці 24 травня у службовому кабінеті в авіазагоні з табельної зброї застрелився прикордонник.
Померлий, за повідомленнями, — майор 1980 року народження.
Як повідомляв УНН, раніше на кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик.